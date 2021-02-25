رويترز

سجلت روسيا اليوم الخميس 11198 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 1406 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و212100 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا أيضا 446 وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا إلى 84876.

وكانت قد أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، إجراء أكثر من 110 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد فى روسيا منذ تفشى الوباء.