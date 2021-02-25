رئيس وزراء العراق يؤكد متانة العلاقات مع مصر

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية ودور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى ترحيب بلاده بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.
رئيس وزراء العراق يؤكد متانة العلاقات مع مصرالخميس، 25 فبراير 2021 04:05 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية ودور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.
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