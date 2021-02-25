اليوم السابع
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رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق: شقق الإسكان لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

الخميس، 25 فبراير 2021 12:21 ص
رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق: شقق الإسكان لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية سامى إمام رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق
رامى محيى الدين

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قال سامى إمام رئيس مصلحة الشهر العقارى الأسبق إن كل الوحدات السكنية التابعة للهيئات الحكومية والجهات الحكومية ليست عليها ضريبة تصرفات عقارية لأن الدولة لا تكسب من الوحدة بل تدعمها وبالتالى مثلا وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية لا تدفع ضريبة التصرفات العقارية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى: إن ضريبة التصرفات العقارية تقع على الأشخاص وليس على الجهات الحكومية أما الشركات العقارية فلها وضع خاص ولا يوجد نزع ملكية على الإطلاق وممنوع التعدى على الملكيات الخاصة.

 

 


التصرفات العقارية

الوحدات السكنية

الشهر العقارى

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