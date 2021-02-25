اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج يفتتح 4 معامل بحثية جديدة بكلية العلوم.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 03:21 م
رئيس جامعة سوهاج يفتتح 4 معامل بحثية جديدة بكلية العلوم.. صور جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة
سوهاج محمود مقبول

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أفتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أربعة معامل بحثية جديدة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، لخدمة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بمبنى كلية العلوم الجديد بالحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتورة عزة محمد خضر رئيس قسم علم الحيوان، الدكتورة سمية أحمد رمضان بقسم علم الحيوان، والدكتور عزيز عواد عزيز بقسم أبحاث النانو، ولفيف من المعيدين والهيئة المعاونة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن المعامل الجديدة مزودة بعدد كبيرة من الأجهزة الحديثة التي سيكون لها أثر بالغ في إجراء التجارب الخاصة بالرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأبحاث الخاصة بالترقيات، بالإضافة إلي كونها مصدر لتنمية الموارد الذاتية للجامعة، كما تستخدم هذه الأجهزة أيضا لعقد ورش العمل التدريبية للمعيدين والطلاب الباحثين من الخارج، معرباً عن سعادته باكتمال البنية الرئيسية للمعامل وافتتاحها رسمياً أمام الطلاب وجميع منتسبي الجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة محمد خضر، أن المعامل الجديدة خاصة بقسم علم الحيوان، منها معمل التحضيرات الميكروسكوبية، معمل أبحاث النانو، معمل الطفيلات، معمل أبحاث الحشرات، موجهة الشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لكلية العلوم لخدمة العملية التعليمية والمجتمع المحلي.

جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (1)
جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (1)

 

جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (2)
جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (2)

 

جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (3)
جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (3)

 

جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (4)
جامعة سوهاج تفتتح 4 معامل بحثية جديدة (4)

 


سوهاج

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