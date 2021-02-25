رئيس المجلس الأوروبى يطالب بضرورة تسريع وتيرة إنتاج اللقاح والتطعيم

كتب أحمد عرفة

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بضرورة تسريع وتيرة إنتاج اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ،وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".