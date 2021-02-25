اليوم السابع
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رئيس إقليم كردستان: لدينا معلومات جديدة بهجوم أربيل فى التحقيق المشترك مع بغداد

الخميس، 25 فبراير 2021 05:33 م
رئيس إقليم كردستان: لدينا معلومات جديدة بهجوم أربيل فى التحقيق المشترك مع بغداد اربيل
كتب أحمد عرفة

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قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان: توصلنا إلى معلومات جديدة بهجوم أربيل في التحقيق المشترك مع بغداد ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أمريكيون يشاركون بغداد وإقليم كردستان بالتحقيقات بهجوم أربيل مصادر لقناة العربية، إن الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران.

وفى وقت سابق أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستاني ومجموعة من ميليشيا الحشد وراء هجوم أربيل.

وأضافت القناة، أن تحقيق أمريكي كشف تورط فصيل من حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحشد في هجوم أربيل.


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