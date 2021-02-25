اليوم السابع
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رئيس أرمينيا يعلن اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة السياسية فى البلاد

الخميس، 25 فبراير 2021 02:31 م
رئيس أرمينيا يعلن اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة السياسية فى البلاد رئيس ارمينيا
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأرمني أرمين سركسيان، إنه بصدد اتخاذ "تدابير عاجلة" لوضع حد للأزمة السياسية فى البلاد على خلفية تحركات الجيش وإعلان رئيس الوزراء إقالة رئيس الأركان، بحسب "شبكة يورو نيوز الإخبارية".

وقالت وسائل إعلام، إن الطيران الحربى الأرمينى يحلق بكثافة فى سماء العاصمة يريفان، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس أركان الجيش، وسط تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد.

وتقدم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مسيرة فى العاصمة يريفان وسط حشد كبير من أنصاره، بعد ما أعلن عن وجود محاولة لانقلاب عسكرى.

وأقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمينى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد قال اليوم الخميس، إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكرى، ودعا باشينيان أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.

 


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رئيس وزراء أرمينيا

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