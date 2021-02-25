رئيسة مجلس النواب الأمريكي تناقش مع نتنياهو سبل مكافحة فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم مجلس الكونجرس الأمريكى الثابت لأمن وأمان إسرائيل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أضاف رئيسة مجلس النواب الأمريكي: اليوم تحدثت مع بنيامين نتنياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونجرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها.

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".