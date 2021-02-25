"ديدى" تقود أسطول النقل الصينى لمنافسة "أوبر" لأول مرة فى أوروبا

فاطمة شوقى

تعتزم شركة "ديدى شو شينج" الصينية لنقل الركاب، الانتشار للمرة الأولى فى أوروبا ، حيث تبحث الشركة عن أسواق جديدة للنمو.

وبحسب صحيفة "فورتو فوليو" الكولومبية فإن ديدى التى تتخذ من بكين مقرا لها، تدرس طرح خدمات النقل فى الأسواق التى يمكن أن تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بحلول النصف الأول من هذا العام.

كما أن هناك مصادر أكدت أن الشركة شكلت بالفعل فريقا مخصصا للسوق الأوروبية وتقوم بتعيين موظفين محليين، وتبحث عن سيناريوهات جديدة حيث يبدأ زخمها في التباطؤ داخل الصين، رغم أنها تتمتع بحصة سوقية مهيمنة بعد استبدال شركة أوبر فى عام 2016.

تعمل الشركة المدعومة من SoftBank Group حاليًا في 13 دولة خارج سوقها المحلية، وبشكل أساسي في أمريكا اللاتينية، التى دخلت أسواقها فى أغسطس الماضى، كما بدأت في تقديم خدمات مشاركة الرحلات في روسيا، مما يمثل أول غزو مباشر لها في أوروبا، وهي مستثمرة في Bolt Technology OU ومقرها إستونيا، المنافس الرئيسي لشركة أوبر Uber في القارة.

وأوضحت الصحيفة أنه كجزء من الإطلاق، تدرس ديدي أيضًا خدمات إضافية مثل توصيل الطعام وخدمات المهمات، اعتمادًا على طلب السوق المحلية.

وتهدف الخطط إلى زيادة قيمة الشركة ، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر الشركات الناشئة في العالم ، قبل طرح عام أولي محتمل ، أضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب المناقشات الخاصة. ولم ترد الشركة على الفور على طلبات التعليق.

يبحث ديدي أيضًا عن أسواق خارجية حيث يكثف المنظمون الصينيون تدقيقهم في عمالقة التكنولوجيا في البلاد.