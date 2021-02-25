خلاف على توك توك وراء مقتل شاب والعثور على جثته بمدخل عقار في بولاق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بقتل شاب، والتخلص من جثته بمدخل عقار في بولاق الدكرور، أن خلافا ماليا بين أحد المتهمين، والمجني عليه على الشراكة في توك توك، وبيع الضحية للتوك توك، دفعه للاستعانة بالمتهم الثاني، واستدرجا الضحية، وسددا له عدة طعنات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بعدة طعنات، بمدخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سكان العقار عثروا على جثة المجني عليه، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبين أن عاطلين ارتكبا الجريمة، بسبب خلافات مالية، وتمكن المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.