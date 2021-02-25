اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 04:57 م
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حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة ويخصص أماكن لانتظار السيارات.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 04:43 م
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة ويخصص أماكن لانتظار السيارات.. صور حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، فى أعمال تطوير شارع الثورة مع حيث يتم توسعه الشارع، مع توفير أماكن لانتظار السيارات بالإضافة لرصف الشارع بالكامل حتى شارع البطل أحمد عبد العزيز لاعتباره محور مروري مهم في حي الدقي، مع رفع مخلفات الأرصفة الجارى تجديدها.
 
وتأتى أعمال تطوير الشارع بالتزامن مع استمرار أعمال تطوير شارع سليمان جوهر، والمستمرة منذ 10 أيام، حيث يتم إعادة رصف وتركيب الانترلوك بطول الشارع، وكذلك تجديد الإنارة وذلك بعد إزالة التعديات والبروز الخاصة بالمحال بطول الشارع.
 
وفى السياق أعلن حى الدقى، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خطة تطوير شارع سليمان جوهر، حيث من المقرر أن يتم إزالة الصينية الموجودة بميدان سليمان جوهر، وتوحيد مستوى الرصيف بعد إزالة كافة التعديات من المحال على الأرصفة، كما سيتم دهان العقارات بلون موحد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسكان الشارع.
 
كما تشمل الخطة تطوير الشوارع الجانبية أيضا وإزالة التعديات بها، كما سيتم إعادة رصف الشارع ونجديد الإنارة والرصيف.
 
وشهد شارع سليمان جوهر بالدقى لليوم الثامن على التوالى أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأرصفة والشارع، من قبل أصحاب المحال، وهو مة أشاد به سكان الشارع، وشهد تعاون من أصحاب المحال.
 
وكان شارع سليمان جوهر يضم عدد كبير من للباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية ونقل الباعة ويتم تطويرة الآن بشكل كامل.
 
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
IMG-20210225-WA0044
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة
حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة

حى الدقى يرفع كفاءة شارع الثورة


شارع الثورة

تطوير شارع الثورة

شارع سليمان جوهر

سليمان جوهر

الدقي

تطوير الشوارع

محافظة الجيزة

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