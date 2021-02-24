اليوم السابع
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دهان العقارات وإزالة صينية الميدان.. تعرف على خطة تطوير شارع سليمان جوهر بالدقى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:37 ص
دهان العقارات وإزالة صينية الميدان.. تعرف على خطة تطوير شارع سليمان جوهر بالدقى تطوير شارع سليمان جوهر بالدقى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن حى الدقى، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خطة تطوير شارع سليمان جوهر، حيث من المقرر أن يتم إزالة الصينية الموجودة بميدان سليمان جوهر، وتوحيد مستوى الرصيف بعد إزالة كافة التعديات من المحال على الأرصفة، كما سيتم دهان العقارات بلون موحد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسكان الشارع.

كما تشمل الخطة تطوير الشوارع الجانبية أيضا وإزالة التعديات بها، كما سيتم إعادة رصف الشارع ونجديد الإنارة والرصيف.

وشهد شارع سليمان جوهر بالدقى لليوم الثامن على التوالى أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأرصفة والشارع، من قبل أصحاب المحال، وهو مة أشاد به سكان الشارع، وشهد تعاون من أصحاب المحال.

وكان شارع سليمان جوهر يضم عدد كبير من للباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية ونقل الباعة ويتم تطويرة الآن بشكل كامل.
 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

 

 

تطوير شارع سليمان جوهر
 

سليمان جوهر

حي الدقي

الاشغالات

محافظة الجيزة

تعديات الشوارع

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