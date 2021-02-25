اليوم السابع
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حبس مجدى عبد الغنى 6 سنوات فى 3 قضايا ميراث

الخميس، 25 فبراير 2021 04:06 م
حبس مجدى عبد الغنى 6 سنوات فى 3 قضايا ميراث مجدى عبد الغنى
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه فى 3 قضايا جديدة تخص امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.
 
القضية الأولى صدر فيها حكم بالحبس سنتين وغرامة 100 آلف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه ، وهو ذات الحكم الصادر فى القضيتين الثانية والثالثة.
كما قضت المحكمة بقبول معارضة مجدى عبد الغنى فى قضية ميراث أخرى صدر فيها ضده حكمًا غيابيًا بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.
 
كان مجدي عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان أنور السمرجى محامي عدد من أقارب مجدي عبد الغنى من مستحقى الميراث أقام دعوى اختصه فيها هو وآخرين، واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.
 
 

مجدى عبد الغنى

ميراث

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الدقى

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