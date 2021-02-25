اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 07:00 م
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جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف لمتابعة مبادرة "حياة كريمة" بقريتى دنديل وهلية

الخميس، 25 فبراير 2021 06:10 م
جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف لمتابعة مبادرة "حياة كريمة" بقريتى دنديل وهلية جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تواصل مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" زياراتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما،وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وقامت اليوم الخميس فرق العمل ومجموعات المتابعة التي أشرف عليها محمد جبر، معاون المحافظ، بزيارة قرية: دنديل بمركز ناصر، بالتزامن مع زيارة مماثلة لقرية هلية مركز ببا وتوابعهما ،وتم خلالها عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين بتلك القرى للتعريف بالمبادرة ورفع الوعي بالجهود التي تبذلها  الدولة واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها  ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة ، والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى  المستهدفة.

كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن ، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي ، محو الأمية ، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروى.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج  66 قرية بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.

جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف (1)
 
جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف (2)
 
جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف (3)
 
جولات ميدانية لفرق شباب بنى سويف (4)

حياه كريمه

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