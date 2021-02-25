جورجيا تسجل 362 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و12 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 269 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد بلغت حتى الآن 3 آلاف و475 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 263 ألفا و727 حالة شفاء، بعد تعافي 470 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وسجلت العاصمة "تبليسي" أكبر عدد من حالات الإصابة بعد تسجيل 165 حالة، تليها منطقة إيميريتي بـ 43 حالة، ومنطقة ساميجريلو-زيمو سفانيتي بـ 36 حالة.