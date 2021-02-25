جورجيا تسجل 362 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و12 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 269 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد بلغت حتى الآن 3 آلاف و475 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 263 ألفا و727 حالة شفاء، بعد تعافي 470 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وسجلت العاصمة "تبليسي" أكبر عدد من حالات الإصابة بعد تسجيل 165 حالة، تليها منطقة إيميريتي بـ 43 حالة، ومنطقة ساميجريلو-زيمو سفانيتي بـ 36 حالة.
جورجيا تسجل 362 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة خلال 24 ساعةالخميس، 25 فبراير 2021 12:22 م
كورونا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و12 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 269 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
جورجيا تسجل 443 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 24 فبراير 2021 12:13 م
كورونا حول العالم.. السعودية تسجل 337 إصابة و4 وفيات.. جورجيا تسجل أعلى معدلات البطالة بسبب الوباء.. باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة وكوريا الجنوبية 561 حالة.. تونس تؤكد الحصول على 8 ملايين و800 ألف جرعة لقاحالجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 م
جورجيا تسجل أعلى مستوى فى معدلات البطالة منذ سنوات بسبب كوروناالجمعة، 19 فبراير 2021 02:00 م
جورجيا تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعةالسبت، 30 يناير 2021 09:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة