اليوم السابع
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جودة وعابدين.. حكاية مسعفان حفظا الأمانة وأعادا 13 ألف جنيه لأسرة مصاب

الخميس، 25 فبراير 2021 01:31 م
جودة وعابدين.. حكاية مسعفان حفظا الأمانة وأعادا 13 ألف جنيه لأسرة مصاب جودة وعابدين
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى "اليوم السابع"، فى بث مباشر لقاء مع مسعف وسائق بمرفق إسعاف محافظة المنوفية عثر على مبلغ 13 ألف جنيه وهاتف محمول وتم تسليمهم إلى نقطة شرطة قويسنا، وذلك بعد العثور على تلك الأمانات داخل سيارة نصف نقل بحوزة سائق ولكنه تعرض لحالة فقد الوعى وكانت قد تعرضت لحادث سير بالطريق الخضراوية بمحافظة المنوفية.
 
 
ويقول جودة حامد مسعف، إننا تلقينا بلاغا من غرفة عمليات الإسعاف بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بوجود مصاب على طريق الخضراوية أمام قرية كفر هلال بمحافظة المنوفية، انتقلنا على الفور ووجدنا انقلاب سيارة نصف نقل وبجورها صاحبها وبجواره مبلغ مالى 13 ألف جنيه وهاتف محمول وفيز، على الفور قمنا بنقل الحالة إلى مستشفى قويسنا وتم تسليم الأمانات لأسرة المصاب فى حضور أمين الشرطة.
 
وأشاد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام مرفق إسعاف محافظة المنوفية، بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ على حياة المواطنين، وقال إن هذا التصرف النبيل ليس بجديد على رجال الإسعاف، فقد تم العثور قبل سابق على مبالغ مالية وتم تسليمها لأصحابها.
 
وأضاف مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية: مثلما أن رجال الإسعاف أمناء على أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال الحية في الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص في العمل، منوها أنهم أيضا يبذلون جهودا كبيرة في الأوقات والظروف العصيبه التي تمر بها البلاد ولا يتأخرون عن أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم الغالي والعزيز مصر.
 
وكان المسعف جودة حامد وعابدين حمدى من إسعاف إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، قد عثرا على المبلغ داخل سيارة نصف نقل بعد انقلابها على الطريق، وذلك بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصاب ونقله لأقرب مستشفى. 

جودة-وعابدين
جودة-وعابدين

 

صور-للمسعفان-بعد-تسليم-الأمانة
صور-للمسعفان-بعد-تسليم-الأمانة

 

 

مدير-الإسعاف
مدير-الإسعاف

 


مركز قويسنا

محافظة المنوفية

نقطة شرطة قويسنا

الاسعاف

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