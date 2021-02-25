اليوم السابع
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جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب المدن الجامعية للتسكين

الخميس، 25 فبراير 2021 11:56 ص
جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب المدن الجامعية للتسكين جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، استقبال طلابها للتسكين بالمدن الجامعية، استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من السبت المقبل.
 
وتبدأ عودة الطلاب للمدن الجامعية من اليوم الخميس، لطلاب كلية البنات الفرقة الثانية الرابعة، وكلية العلوم الفرقة الأولى والثالثة والمستوى الأول والثالث ساعات معتمدة، وكلية الطب طلاب أولى وثانية ورابعة وخامسة وسادسة، وكلية التربية أولى ابتدائى ساعات معتمدة، وكلية الصيدلة ثالثة ورابعة، وكلية الألسن ساعات معتمدة إنجليزية وفرنسى، وثالثة ورابعة برامج جديدة، وكلية طب الأسنان ثانية وخامسة ساعات معتمدة، وكلية الحقوق الفرقة الثانية، وكلية الهندسة الأقسام التى لديها امتحان حسب الجدول، وكلية الزراعة جميع المستويات والمستوى الرابع برامج جديدة والمستوى الأول برنامج علوم لائحة قديمة والمستوى الثانية برامج لائحة قدميو والمستوى الرابع برامج لائحة قديمة، وكلية التربية النوعية اولى ساعات معتمدة، وكلية الآداب المستوى الأول.
 
ويستمر استقبال الطلاب الطلاب بالمدن الجامعية تزامنا مع امتحانان الفصل الدراسى الأول، أيام الأحد 28 فبراير، والإثنين 1 مارس، والثلاثاء 2 مارس، والخميس 4 مارس، وحتى الإثنين 15 مارس، وفق جداول امتحانات الفرق المختلفة بالكليات.

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كورونا

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