جامعة عين شمس: المدن الجامعية على استعداد تام لاستقبال المغتربين وخطة للمسحات

كتب محمود راغب

أجرى صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤن التعليم والطلاب جولة موسعة تفقدية شاملة للمدن الجامعية للوقوف على جاهزية المدن للاستقبال الطلاب والطالبات يرافقه ابراهيم سعيد المشرف العام للمدن الجامعية و ماجدة حسين مديرة المدينة طالبات.



وأكد نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة على أهمية التعقيم المستمر للغرف والممرات وجميع مرافق المدن الجامعية، و مشددا على أهمية إلتزام الطلاب بإجراءات التباعد الإجتماعى خلال اليوم فى المطعم و اماكن الدراسة وقاعات الكمبيوتر وكذلك ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات. كما أضاف أنه تم إعداد اماكن للطعام والاستذكار فى الهواء الطلق للحفاظ على التباعد الاجتماعى والصحة العامة.



و شملت الجولة المدينة الجامعية طالبات ومدينة الطالبات بمدينة نصر مقر 1 ومقر 2 والمدينة الجامعية طلبة ومبنى ج المخصص لإقامة ذوى الاحتياجات الخاصة وجميع مرافق المدن من قاعات استذكار وصالات رياضية وقاعات حاسب آلي.



كما تفقد المركز الطبى للطلبة موضحا أنه في خطوة غير مسبوقة على مستوى الجامعات المصرية بدأ قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة تحت اشراف الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في اجراء مسحات كاملة للطلبة والطالبات المقيمين في قطاع المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) والبالغ عددهم 3285 طالب وطالبة وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس، و يهدف هذا الإجراء للتأكد من سلامة جميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية تزامناً مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع القادم.



وتأتى خطة عمل المسحات فى ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية حيث يتم عمل مسحات لمجموعات قليلة العدد تجنبا للإختلاط بين الأعداد الكبيرة.



كما بدأ إجراء مسحة كاملة لكافة الطلاب الوافدين المقيمين بالمدن الجامعية حيث تم عمل مسحات لعدد (41 ) طالبة وافدة مقيمة بالمدينة الرئيسية للطالبات بمصر الجديدة، كما تم إجراء مسحات لعدد ( 4 ) طلاب من طلاب المنح المقيمين بالمدينة الجامعية طلبة و (107) طالب من الطلاب الوافدين المقيمين بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية وذلك نظرا لاستمرار إقامة الطلاب الوافدين بالمدن الجامعية منذ بداية العام الدراسى وعدم مغادرتهم لها حتى الآن، وذلك حرصاً على الاطمئنان على سلامتهم قبل الاختلاط بباقى الطلاب المصريين الذى من المقرر إعادة تسكينهم بالمدن الجامعية خلال الأيام القادمة.



وأضاف بأنه يتم اليوم عمل مسحات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وخلال الأيام القادمة سيتم عمل مسحات لجميع طلاب المدن الجامعية والعاملين بالمدن وفقا لجداول تسكينهم قبل امتحاناتهم بفترة قصيرة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19) وذلك حرصا من الإدارة على سلامتهم وسلامة جميع العاملين بالمكان.



تأتى هذه الإجراءات تطبيقا لمبدأ المسئولية من قبل إدارة جامعة عين شمس تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الامتحانات وتوفير كافة سبل الإعاشة وكافة سبل تأمينهم صحيا وطبيا ودراسيا وذلك استمرارا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات والعاملين بها.