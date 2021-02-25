اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 12:54 م
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تنظيم يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور

الخميس، 25 فبراير 2021 12:29 م
تنظيم يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور إجراء علاجات الأسنان
البحيرة- ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشاد بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى و إتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة و كفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة  لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أى أعباء مالية.

وفى هذا السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم إنتظار المرضى بتنظيم يوم مجانى لإجراء علاجات الاسنان بالمجان بمركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور ،حيث بلغ إجمالى عدد الحالات 108 حالة شملت 35 حالة خلع جراحى وعادى و 29 حالة حشو عصب وحشو لايت كيور (ليزر) وحشو املجم وحشو مؤقت.

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