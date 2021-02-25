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تنبيهات مهمة للمتقدمين.. مجلس الدولة يحدد طريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد

الخميس، 25 فبراير 2021 03:48 م
تنبيهات مهمة للمتقدمين.. مجلس الدولة يحدد طريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة - ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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حدد مجلس الدولة، عدد من التبيهات الهامة الواجب تقديمها للمتقدمين، فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدات من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.
 وجاءت أهم التنبيهات في التالى :-
 
1-يتم تسجيل الملف الإلكتروني خلال الفترة من 25/2/2021 حتى نهاية يوم عمل 20/3/2021.
 
2- على السادة المتقدمين طباعة الملف و توقيعه وسيتم إخطارهم بموعد تقديم الملف والمرفقات عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكتروني وتسليمه بمقر الأمانة العامة بالمقر الرئيسي (الديوان العام) الكائن في 2 شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة.
 
3- سيتم إخطار السادة المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكتروني بمقر الأمانة العمة بالمقر الرئيسي (الديوان العام) الكائن في 2 شارع عصام الدالي -الدقى - الجيزة.
 
4- تقديم الطلب لا يكسب لمقدمه أي حق أو مركز قانوني.
 
5- المستندات التي سترفق بطلب التقدم لا يجوز استردادها.
 
6- تحوز الرسائل الإلكترونية وكذا الرسائل النصية الحجية في الإثبات، وتكون دليلاً على علم المتقدم بما تحتويه تلك الرسائل من بيانات ومعلومات.
 
7- لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط.

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