تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين

كتب محمد السيد - تصوير ماهر إسكندر







جانب من الاجتماع نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مع وزير الخارجية السفير سامح شكري بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام.







الأعلى للإعلام اليوم فى البداية، وجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة مهمة لتبادُل وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.







الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية اليوم وتناول اللقاء أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وكذلك عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية حيث استعرض وزير الخارجية أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية وثوابت الموقف المصري والرؤية إزاء مختلف الملفات، فضلاً عن محدّدات التحرُك على الأصعدة المختلفة للدفاع عن مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية اتساقاً مع الأولويات الوطنية.