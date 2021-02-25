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بمقر المجلس الأعلى للإعلام..

تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين

الخميس، 25 فبراير 2021 03:09 م
تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد - تصوير ماهر إسكندر

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نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مع وزير الخارجية السفير سامح شكري  بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام. 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
فى البداية، وجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة مهمة لتبادُل وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.

الأعلى للإعلام اليوم
الأعلى للإعلام اليوم
 
وتناول اللقاء أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وكذلك عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية حيث استعرض وزير الخارجية أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية وثوابت الموقف المصري والرؤية إزاء مختلف الملفات، فضلاً عن محدّدات التحرُك على الأصعدة المختلفة للدفاع عن مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية اتساقاً مع الأولويات الوطنية. 

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية اليوم
الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية اليوم
 
وساد اللقاء مناخ ودي صريح، تم الاستماع خلاله لمُجمل التساؤلات والأفكار المطروحة من جانب كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين. هذا، وأكد الحضور على أن حجم التحديات الحالية التي تُحيط بالدولة المصرية تستوجب من الجميع بذل كل جهد مُمكن في سبيل الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، والعمل على إبراز ما ما يتحقق بشكل مستمر من إنجازات.

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع سامح شكرى وزير الخارجية
الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع سامح شكرى وزير الخارجية

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع سامح شكرى
الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع سامح شكرى

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع وزير الخارجية
الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع وزير الخارجية

الأعلى للإعلام يعقد جلسة مع وزير الخارجية
الأعلى للإعلام يعقد جلسة مع وزير الخارجية

الجلسة الحوارية اليوم
الجلسة الحوارية اليوم

الحضور أثناء الجلسة الحوارية
الحضور أثناء الجلسة الحوارية

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من لقاء الأعلى للإعلام مع سامح شكرى وزير الخارجية لمناقشة التطورات السياسية
جانب من لقاء الأعلى للإعلام مع سامح شكرى وزير الخارجية لمناقشة التطورات السياسية

جانب من لقاء كرم جبر مع وزير الخارجية
جانب من لقاء كرم جبر مع وزير الخارجية

جانب من لقاء وزير الخارجية مع الأعلى للإعلام
جانب من لقاء وزير الخارجية مع الأعلى للإعلام

خلال الجلسة الحوارية
خلال الجلسة الحوارية

سامح شكرى وكرم جبر
سامح شكرى وكرم جبر

على هامس الجلسة اليوم
على هامس الجلسة اليوم

على هامش الجلسة الحوارية اليوم
على هامش الجلسة الحوارية اليوم

على هامش الجلسة الحوارية
على هامش الجلسة الحوارية

على هامش وزير الخارجية من الأعلى للإعلام
على هامش وزير الخارجية من الأعلى للإعلام

لقاء الأعلى للإعلام مع وزير الخارجية
لقاء الأعلى للإعلام مع وزير الخارجية

لقاء سامح شكرى وكرم جبر اليوم بالأعلى للإعلام
لقاء سامح شكرى وكرم جبر اليوم بالأعلى للإعلام

مع وزير الخارجية
مع وزير الخارجية

وزير الخارجية ورئيس الأعلى للإعلام
وزير الخارجية ورئيس الأعلى للإعلام

 


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