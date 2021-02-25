اليوم السابع
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"تعليم القليوبية" تتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 25 فبراير 2021 05:36 م
"تعليم القليوبية" تتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول جولة وكيل تعليم القليوبية بمدارس بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدارس إدارة بنها التعليمية، رافقها عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، وعايدة جبريل مدير المتابعة بالمديرية، والدكتور سمير محمد، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، لمتابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تضمنت زيارة مجمع ملاعب المديرية الخاص بتوجيه التربية الرياضية، للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلبة.

كما تفقدت وكيل تعليم القليوبية، مدرسة بنها الثانوية الزراعية للاطمئنان على استعداد المدارس للامتحانات ومتابعة سير العمل داخل المدرسة، كما تفقدت مدرسة النور للمكفوفين، لتشجيع العاملين في المدرسة بالاهتمام بالطلبة، والاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال الامتحانات، كما تفقدت فصول وملاعب مدرسة بنها الثانوية الرياضية للاطمئنان على انتهاء عملية الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وشددت "إبراهيم"، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس في فترة الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس، وجرى رصد بعض المخالفات من قبل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة الفصول
متابعة الفصول

 

جولة وكيل تعليم القليوبية بالمدارس
جولة وكيل تعليم القليوبية بالمدارس

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