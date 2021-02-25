اليوم السابع
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تعليم الغربية تعلن استعدادها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 25 فبراير 2021 04:17 م
تعليم الغربية تعلن استعدادها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية محمد طارق

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أكد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية تعليم الغربية مستعدة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 / 2021، ومستمرون في تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الاحترازية والوقائية بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر.

 

كما أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتلقى أي مشكلة تتعلق بالامتحان على تليفون 0403333551 من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، طوال فترة الامتحانات، كما أن غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية جاهزة لتلقى أي مشكلة وستعمل على وضع الحلول الفورية لجميع الطلاب، ويتم تواصلها مع الإدارات والمدارس طوال فترة انعقاد الامتحانات، كما أكد على استعداد مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، لتقديم الدعم المباشر للطلبة والمدارس والتدخل السريع في حال تواجد أي مشكلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

 

وأكد "حسن" أننا مستعدون لإجراء الامتحانات في أمان تام، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات الشخصية، والالتزام بضوابط الامتحان والإجراءات الوقائية والاحترازية.


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