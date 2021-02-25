اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 10:05 م
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"تعليم أسوان" تحيل أربعة من قيادات المديرية للتحقيق

الخميس، 25 فبراير 2021 10:04 م
"تعليم أسوان" تحيل أربعة من قيادات المديرية للتحقيق خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم الخميس، أربعة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية للتحقيق، وذلك لعدم التزامهم بخطوط السير خلال الفترة السابقة مما يعتبر إهدارا للمال العام، جاء ذلك خلال بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم بأسوان.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بأسوان بجميع العاملين بها على مستوى المديرية والإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بخطوط السير وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وضرورة التوقيع في دفتر الأمن ودفتر المترددين وذلك حرصًا على الانضباط الإدارى للعملية التعليمية.

 

 


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