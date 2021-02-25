تعطل بورصة الكويت حتى يوم الأحد المقبل بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصة الكويت ، تعطلها من اليوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 7.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.6 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12204 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم الشركات التالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس المقبل، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم: شركة أجوان الخليج العقارية (موقوفة)، شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول في أسهم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية (أسمنت أبيض) اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي.