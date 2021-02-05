اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 11:27 م
خالد صلاح
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حكام ميانمار يأمرون بحجب تويتر وإنستجرام حتى ’إشعار آخر’

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:19 م
حكام ميانمار يأمرون بحجب تويتر وإنستجرام حتى ’إشعار آخر’ مواقع السوشيال ميديا
سنغافورة (رويترز)

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قالت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور، إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمى خدمات الانترنت بحجب خدمات تويتر وإنستجرام بالبلاد حتى "إشعار آخر".

 

وكانت الحكومة أمرت أمس الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول على فيسبوك حتى السابع من فبراير شباط. ويبلغ عدد مستخدمى فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.

 

ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت فى السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل "الاستقرار".

 

ولم ترد تويتر أيضا على طلبات للتعليق.

 

وأكد متحدث باسم فيسبوك حجب إنستجرام. وقال لرويترز "نحث السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس فى ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

 


حكام ميانمار

اخبار ميانمار

حجب تويتر

إنستجرام

الانقلاب العسكرى في ميانمار

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