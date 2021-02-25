اليوم السابع
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تعرف على الفرق بين اللجنتين "الدائمة" و "السكرتارية" بالمجمع المقدس

الخميس، 25 فبراير 2021 04:00 ص
تعرف على الفرق بين اللجنتين "الدائمة" و "السكرتارية" بالمجمع المقدس البابا تواضروس وأساقفة الكنيسة
كتب مايكل فارس

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يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما، ويوجد بالمجمع 12 لجنة، ومنهما اللجنة الدائمة ولجنة السكرتارية.
 
 

اختصاصات اللجنة الدائمة

 
1. تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا فيما يعرض قداسته أو ما يطرحه على أحد أعضاء اللجنة من موضوعات.
2. متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس.
3. تنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.
4. دراسة واتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات فى المجتمع المقدس فى أول جلسة قانونية.
5. متابعة التزام أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية ولقداسة البابا أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق فى الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لاتخاذ القرار اللازم.
6. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.
 
 

مهام واختصاصات لجنة السكرتارية

 
 
1. حفظ كل مستندات المجمع أو صور منها وما يتم إصداره من قرارات.
2. تدين محاضر الجلسات وحفظها.
3. المراسلات ومشروعات القرارات والبحوث المتنوعة والدراسات وإرسال ما يلزم منها لأعضاء المجمع.
4. متابعة أعمال لجان المجمع وحفظ قراراتها لعرضها على المجمع المقدس وكذلك ما تقدمه اللجان من توصيات أو دراسات.
5. إرسال الدعوة لأعضاء المجمع لحضور جلساته بناء على توجيهات قداسة البابا وإعداد ما يلزم تقديمه للمجمع من بيانات أو مشروعات أو قرارات لجان أو دراسات.
6. استلام ما يرد إلى المجمع من شكاوي أو مقترحات مع فحصها وتحويلها إلى اللجان المختصة أو عرضها على قداسة البابا وتلقى توجيهاته.
 
 

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