ارتفاع بورصتا البحرين ومسقط بجلسة الأربعاء..وهبوط باقي بورصات الخليج

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.39% خاسراً 35.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9115.76 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.73% خاسراً 41.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.535 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.981 مليار درهم، فيما ارتفعت بورصتي البحرين ومسقط.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% خاسراً 35.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9115.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.88% خاسراً 785.94 نقطة ليغلق عند مستوى 26535.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 545.9 مليون سهم بقيمة 16.8 مليار ريال.

هبط 19 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.63%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.27%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.27%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، فيما ارتفع قطاعي البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 28 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.84%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 9.42%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 7.86%، وتراجع 165 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.93%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 793.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس- بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3388 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 6.55%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.5 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.67%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.73% خاسراً 41.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.535 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.981 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 144.7 مليون سهم، بقيمة 891.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2757 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.04%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.32%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.8%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 2.47%، ثم سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 2.45%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 227.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.67% خاسراً 67.18 نقطة ليغلق عند مستوى 9952.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.5 مليون سهم بقيمة 506.9 مليون ريال عبر تنفيذ 12042 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.26%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 7.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.6 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12204 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.



بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-بعد تراجعه أمس- بنسبة 0.17% رابحاً 2.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.22% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.360% رابحاً 12.897 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.485 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 303 صفقة لعدد 28 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 8.60%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.63%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.17%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 5.42%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 1.99%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 747.8 ألف ريال عماني.