اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يوما

الخميس، 25 فبراير 2021 04:08 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يوما اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين عن طريق إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والنصب عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم في الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة عربية بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالي)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).


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