تاس الروسية:مصر الدولة الــ 35 حول العالم التى توافق على لقاح سبوتنيك v ضد كورونا

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، أن مصر هى الدولة الــ 35 حول العالم التي وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك الروسى" Sputnik V" لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة، سجلت الهيئة العامة للأدوية المصرية لقاح فيروس كورونا الروسي سبوتنيك Sputnik V ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، حيث تم تسجيل اللقاح في إطار ترخيص استخدام الطوارئ (EUA)

أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسى، أصبحت مصر، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط، والتي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، والدولة وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF كيريل ديميترييف في تعليق "قرار إدراج سبوتنيك في محفظة اللقاحات الوطنية في مصر، يشير إلى الثقة في السلامة والكفاءة العالية للأدوية".

وقالت الوكالة، يُعد لقاح سبوتنيك Sputnik V من بين أفضل 3 لقاحات لفيروس كورونا من حيث عدد الموافقات التي تم الحصول عليها من الهيئات التنظيمية الحكومية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي يوم أمس الأربعاء" سبوتنيك V واسترازينيكا "، لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاحي " سبوتنيك V و استرازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف، أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 4 لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

وكان قد اعتمدت هيئة الدواء المصرية، اللقاح الروسى سبوتنيك، وتم إصدار تصريح الاستخدام الطارئ بعد الدراسات فى الأشهر السابقة، وبناء على دراسة المستحضر من هيئة الدواء للملف المقدم.

وجار الاتفاق على توفير العدد المناسب من اللقاحات والتى قدرت بـ10 ملايين جرعة مبدئيا لتكون تحت تصرف الجهات المسئولة المصرية.