تأجيل محاكمة طبيب بالشرقية متهم بممارسة أعمال غير أخلاقية لـ30 مارس

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير ذكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، بتأجيل محاكمة طبيب بالشرقية، لاتهامه بممارسة أعمال غير أخلاقية، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم ثانى الزقازيق من "د" 20 سنة مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه "أ" 39 سنة طبيب بالشرقية، بممارسة أعمال غير أخلاقية.