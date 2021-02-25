رئيس مياه القناة: الإنتهاء من رفع كفاءة محطة محمد عبده بالسويس

السويس- سيد نون

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة مياه محمد عبده بقرية شباب الخريجين بحي فيصل بمحافظة السويس، وذلك لزيادة ضخ مياه الشرب قريتي محمد عبده، والألبان الجديدة من 6 ساعات إلى 18 ساعة يوميا.

وقال عبد الحميد عصمت، إن أعمال رفع كفاءة المحطة شملت، تركيب وحدة رفع مياه إضافية تصرف 208م مكعب/ساعة غير مستغلة بمحطة مياه كبريت، بالإضافة الي إنشاء قاعدة خرسانية لها، وتصنيع مواسير سحب وطرد، ومحابس سحب وطرد، وعدم رجوع من الخردة بعد عمل الصيانة اللازمة لها، وتركيب عدد 2 وصلة سحب من الطلمبة للخزان الأرضي مع عمل إحلال وتجديد لأرضية العنبر وتركيب البلاط اللازم لها.

وأضاف عصمت، أن بعد أعمال رفع كفاءة محطة رفع محمد عبده، أدي إلى زيادة ضخ المياه لقريتي محمد عبده، والألبان الجديدة بمعدل 18 ساعة يوميا قابلة للزيادة، وإلغاء نظام المناوبات للقريتين، وذلك تلبية لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب بشكل دائم، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمود زهره رئيس قطاع السويس.

وأوضح عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.