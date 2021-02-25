اندلاع حريق بوحدة سكنية فى السويس دون وقوع إصابات بشرية

السويس - سيد نون

اندلاع حريق بوحدة سكنية بمساكن تعاونيات البحر الأحمر بمحافظة السويس، اليوم، الخميس، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من المواطنين باندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع بعمارة بمساكن تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق والذى تسبب فى تدمير نسبة كبيرة من محتويات الوحدة السكنية، كما انتقلت سيارات الاسعاف للطوارئ.

وأكدت معاينة الحادث، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بالوحدة السكنية، مما تسبب في نشوب النيران، وتم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل بالسويس، وجارى التحقيق بالنيابة العامة.