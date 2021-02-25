اليوم السابع: الصعيد فى بؤرة الاهتمام بمبادرة حياة كريمة

يتابع اليوم السابع في العدد الورقى الصادر، غدا الجمعة، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، منها انطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا خلال 48 ساعة، حيث سيتم إعطاء التطعيم للفئات الأولى مجانا، وتخصيص 40 مركزا بالجمهورية لتوزيع اللقاح على المستحقين، كما يسلط الضوء على اهتمام القائمين على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات الصعيد، حيث يتم تأهيل 61 ترعة بطول 97 كيلومترا.



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