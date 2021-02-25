"المياه الجوفية: تنفيذ 5 بحيرات وسدين فى مدينة الطور

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية ، أنه يتم تنفيذ بحيرة وادى اسلا من بين 5 بحيرات جارى تنفيذها وسدين فى عملية حماية مدينة الطور بجنوب سيناء، ويبلغ مكعب حفر البحيرة 3 ملايين متر مكعب.

أوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل فى تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفى ليستفيد به أهالى سيناء فى الزراعات.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من إنشاء "سدى وادى اسلاف" بمنطقة وادى "أسلاف"، فى مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسى والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفى بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالى قرية وادى فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى.

يذكر أنه يتم تنفيذ 5 عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن "طابا والترابين بنويبع ورأس سدر وأبو زنيمة والطور"، تقدر تكلفتها بنحو 927 مليون جنيه.