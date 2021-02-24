إنهاء تنفيذ 61.30% بخطة حماية وادى غرندل بجنوب سيناء من السيول

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية أنه جارى تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن جنوب سيناء، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى عملية وادى غرندل 61.30%.



أوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات.



وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من إنشاء "سدي وادي اسلاف" بمنطقة وادي "أسلاف"، في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ 5 عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن "طابا والترابين بنويبع ورأس سدر وأبو زنيمة والطور" ،تقدر تكلفتها بنحو 927 مليون جنيه.