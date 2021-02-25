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المشدد 3 سنوات لصاحب معرض زيوت يتاجر فى الترامادول بالشرقية

الخميس، 25 فبراير 2021 10:51 ص
المشدد 3 سنوات لصاحب معرض زيوت يتاجر فى الترامادول بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة صاحب معرض زيوت بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته 960 قرص من عقار الترامادول بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5138 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى، الضابط بمكافحة الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط " ا م س " 23 سنة مقيم دائرة القسم، بحوزته عقاقير مخدرة، بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إحالته من قبل المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


قسم شرطة اول العاشر من رمضان

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محكمة جنايات الزقازيق

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الشرقية

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