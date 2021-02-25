القبض على المتهمين بقتل مزارع بطلق نارى فى بنجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل مزارع داخل مزرعة بنجع حمادي.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بالعثور على جثة "عمر. ع" 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.

وتبين من تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي في نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن خلافات نشبت بين المجني عليه وآخرين على قطعة أرض قام بشرائها، قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق طلقة نارية، مما أسفر عن وفاته.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، من ضبط "منتصر.ع"، و"سعيد.ا.خ"، المتهمين الرئيسيين في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.