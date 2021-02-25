اليوم السابع
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"القاتل الكاذب".. أكبر كائن بحرى محنط داخل معهد علوم البحار بالغردقة.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 05:00 ص
"القاتل الكاذب".. أكبر كائن بحرى محنط داخل معهد علوم البحار بالغردقة.. صور الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصدت عدسة اليوم السابع، داخل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع الغردقة، كائن بحرى ضخم محنط، وهو الدولفين القاتل الكاذب ويبلغ طوله أكثر من 5 أمتار، تم تحنيطه بمعرفة فنيين التحنيط بمعهد علوم البحار بالغردقة. 

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الراضى، مدير معهد علوم البحار، إن تلك الدولفين تم تحنيطه منذ فترة طويلة أقل من عام واسمه العلمى "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار.
 
ولفت إلى أن تلك النوع من الكائنات البحرية نادر الظهور أول ظهور له بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985 ويشبه الدولفين القاتل الكاذب الحوت القاتل لكنه ليس حوتا وأنما دولفين يصل طوله فى أغلب الأحيان إلى 5 أمتار وهو مسالم. 
 
وأضاف مدير معهد علوم البحار لـ"اليوم السابع"، أن تلك الدولفين تعد أكبر الكائنات البحرية المحنطة بمعهد علوم البحار، وهناك قرش يصل طوله 3 أمتار داخل المتحف.
 
الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار (1)
الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار 

الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار (2)
الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار

الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار (3)
الدولفين القاتل الكاذب بمعهد علوم البحار

 


القاتل الكاذب

دولفين محنط

معهد علوم البحار

الغردقة

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