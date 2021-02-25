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العربية: ميليشيات إثيوبية تعتدى على مزارعين فى منطقة الفشقة

الخميس، 25 فبراير 2021 11:24 م
العربية: ميليشيات إثيوبية تعتدى على مزارعين فى منطقة الفشقة اثيوبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميليشيات إثيوبية تعتدي على مزارعين في منطقة الفشقة.

 

وفى وقت سابق أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.

 

واستطرد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان: سيطرنا على المنافذ البرية مع إثيوبيا، متابعا: لا نستهدف المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب قرانا.


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