وأضاف: "أن العراق وقع اتفاقية مع شركة (فايزر - بايونتك) وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة (سينوفارم) الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".



ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراق.