اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الخميس، 25 فبراير 2021 01:59 م
الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.2% بعد شفاء 139072 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي لليوم السابع ، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة لكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 180051 حالة من ضمنهم 139072 حالة تم شفاؤها، و10495 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

مصر

مسب الشفاء

نسب التعافي

مستشفيات العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تسجل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و52 حالة وفاة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:16 ص

مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من سبوتنيك الروسى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:05 م

هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:17 م

الصحة العالمية تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:58 ص

تسجيل 633 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:42 ص

الصحة تعلن بدء التسجيل بالموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا الأحد.. هالة زايد: توفير اللقاح مجانا لغير القادرين والطواقم الطبية.. وتؤكد: المادة لن تعوق أى مواطن للتطعيم.. وتوريد 8.6 مليون جرعة كل 3 أشهر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة