الصحة المغربية تسجل 386 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

كتب : أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482514 حالة في المغرب.

وأكد وزارة الصحة المغربية، أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10478 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5140209 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8598، مؤكدا أنه تم التأكد من 726 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 467541.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.