اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 12:24 م
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السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب بقنا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:02 م
السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب بقنا الحماية المدنية - ارشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق نشب في زراعات قصب بعزبة الطقس التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في زراعات قصب سكر بعزبة الطقس في مركز الوقف وتمت السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية وتمت السيطرة علي حريق نشب في 8 قراريط من زراعات القصب في مركز الوقف دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

 


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