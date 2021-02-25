السلع الغذائية تتصدر قائمة تراجع الواردات بمليار و21 مليون دولار فى أكتوبر

كتب مدحت عادل

تصدرت السلع الغذائية قائمة السلع التي تراجعت وارداتها فى الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات السلع الغذائية نحو مليار و21 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل مليار و343 مليون دولار فى شهر أكتوبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 322 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة السلع المتراجعة تضمنت أيضا واردات الحديد والصلب حيث بلغت قيمة وارداته نحو 320 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 472 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 152 مليون دولار، يليها واردات المنسوجات وبلغت قيمتها نحو 251 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 204 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 47 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من واردات الملابس وبلغت نحو 80 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 94 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 14 مليون دولار، وايضا الأدوية بقيمة بلغت 186 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 193 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 7 ملايين دولار.