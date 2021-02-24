تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 6 جنيه.

والجوافة 8.50 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيه والفلفل الرومى 6.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 18.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 7.5 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8.5 جنيه

البرتقال بسرة 6.5 جنيه