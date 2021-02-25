وأضافت أن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ مداهمات ضد متطرفين"، موضحة أن "حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ صباح اليوم".

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من تنظيم داعش المتطرف.

من جانبها،أعلنت وزارة الشؤون الداخلية فى ولاية برلين أنها "حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعات برلين أو توحيد برلين".

وتابعت "هناك مداهمات مستمرة أيضا في العديد من المناطق التي ما زالت تنفذها الشرطة فى برلين وبراندنبورغ".