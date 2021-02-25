اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتابع تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب على مستوى الجمهورية

الخميس، 25 فبراير 2021 05:38 م
الرئيس السيسي يتابع تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب على مستوى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".
 
وقد عرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.

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