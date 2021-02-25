اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 08:21 م
خالد صلاح
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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محل قطع غيار سيارات بطنطا

الخميس، 25 فبراير 2021 07:20 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محل قطع غيار سيارات بطنطا سيارة إطفاء- أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بطنطا، على حريق اندلع فى محل لبيع قطع غيار السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل لبيع قطع غيار السيارات.

على الفور انتقلت 3 سيارات مطافئ وتم فرض كردون أمنى فى مكان الحريق، وتعامل رجال الحماية المدنية مع الحريق، وتم السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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