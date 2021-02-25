الحبس عامين لصاحب شركة لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض " علاء ال ع " صاحب شركة ومقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 7110جنح امن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

بالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمته إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.